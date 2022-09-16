16 Сентября 2022
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Спорт
Роджер Федерер (2022) | Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Теннисист Федерер объявил о завершении карьеры

Именитый теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры.

Последним турниром для 41-летнего швейцарца станет Кубок Лэйвера, который состоится в конце сентября в Лондоне.

Как объяснил своё решение сам Роджер, это связано с тем, что он за последние годы перенёс много сложностей в связи с травмами и операциями. Спортсмен также допустил, что будет играть в выставочных матчах, но в тур возвращаться не планирует.

Федерер за свою карьеру выиграл 20 турниров "Большого шлема" в одиночном разряде (больше только у Новака Джоковича и Рафаэля Надаля) и 103 турнира ATP. Швейцарец остаётся одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира, в том числе за счёт рекламных контрактов.

Теги: Роджер Федерер, теннис, карьера



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