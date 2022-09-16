16 Сентября 2022
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Политика Свердловская область
зырянов сергей михайлович заместитель губернатора свердловской области (2017) | Фото: Накануне.ru

Заместитель Куйвашева подал в отставку

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Зырянов ушел в отставку.
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Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, Зырянов покинул занимаемую должность с 16 сентября. Причина – выход чиновника на пенсию.

Сергей Зырянов долгое время руководил крупнейшими предприятиями – Уральским турбинным заводом, Уральским заводом РТИ, компанией "Уралсевергаз". С 2012 года занимал пост руководителя администрации губернатора Свердловской области, заместителя председателя правительства региона. С 2016 года работал заместителем губернатора, также исполнял обязанности главы министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО).

Кто займет освободившуюся должность, пока не сообщается. Скорее всего, вопрос будет решен после инаугурации свердловского губернатора Евгения Куйвашева, которая пройдет 19 сентября в Уральском государственном театре эстрады.

Напомним, что совсем недавно в Екатеринбурге был вынесен первый приговор по громкому "делу МУГИСО". Бывший глава отдела правового обеспечения "Распорядительной дирекции МУГИСО" Максим Титов отделался условным сроком.

Теги: Зырянов, отставка, пенсия, чиновник



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