Киргизские военные нанесли удар по двум таджикским погранзаставам

Киргизский Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) сообщил, что военные ударили по таджикским погранзаставам "Ляккан" и "Богдари".

По данным ведомства, уничтожено "значительное количество" тяжелой техники, передает РИА Новости.

До этого, по данным ГКНБ, таджикские военные нанесли удары из реактивных систем залпового огня по окрестностям аэропорта и окраинам областного центра Баткен в Киргизии. Разрушены объекты гражданской инфраструктуры города.

Боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались несколько дней назад. Ранее госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации.