16 Сентября 2022
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Политика В бывшем СССР Украина
Фрагмент из интервью Владимира Зеленского (2022) | Фото: скриншот с youtube-трансляции

На Украине Зеленского обвинили в провокации против главкома ВСУ

Владимир Зеленский провоцирует конфликт в военном руководстве, когда "забыл" о главкоме ВСУ Валерии Залужном, отмечая захват части Харьковской области. Об этом заявил украинский публицист и пропагандист Юрий Бутусов.

Приехав в Изюм, Зеленский отметил заслуги командующего Сухопутных войск Александра Сырского "и демонстративно не пригласил и не отметил заслуг главкома ВСУ Валерия Залужного", считает Бутусов. Тем самым Зеленский показал, что недолюбливает Залужного, хотя ранее говорил, что конфликта с ним нет.

Таким образом Зеленский продемонстрировал Залужному, что замена ему уже найдена, уверен Бутусов. Зачем это делать во время военного конфликта, он недоумевает.

Накануне.RU ранее писало, что у Зеленского скрытый конфликт с Залужным, который приобрел авторитет и политический вес, причем у него почти нет антирейтинга, в отличие от Зеленского. Последний хочет отодвинуть главкома ВСУ как своего конкурента, но не может этого сделать, так как у Залужного связи в Пентагоне. Поэтому действует против Залужного иными методами.

Теги: Украина, ВСУ, Владимир Зеленский



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