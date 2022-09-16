Шольц: Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для НАТО"

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Россия сейчас представляет "наибольшую угрозу для НАТО".

Германия готова взять на себя ведущую роль в деле обеспечения безопасности Европы, заявил Шольц, его цитирует ТАСС.

Ранее Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло решающую роль в захвате Харьковской области ВСУ. Об этом он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, отвергнув обвинения Германии в недостаточной помощи Киеву.