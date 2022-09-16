В Челябинской области мужчина получил срок в колонии за хищение денег у пенсионерок

В Миассе Челябинской области вынесли приговор жителю Новосибирска за хищение денежных средств под предлогом оказания помощи родственникам, попавшим в ДТП. Мужчина признан виновным в мошенничестве и приговорен к 3 годам 9 месяцам в колонии строгого режима, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемый совместно с неустановленными лицами в Миассе и Златоусте обманывал пенсионерок и похищал их деньги. Всего было похищено более 855 тыс. рублей.

Неустановленные лица звонили женщинам, представляясь их родственниками или следователем. Уговаривали передать деньги, чтобы избежать привлечения их родственников к уголовной ответственности за ДТП.