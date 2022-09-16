Куйвашев стал аутсайдером патриотического рейтинга губернаторов

В Госдуме РФ презентовали патриотический рейтинг губернаторов во время специальной военной операции на Украине. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев стал одним из его аутсайдеров.

Рейтинг составила фракция "Справедливая Россия – За правду". Как заявил лидер партии Сергей Миронов, при участии общественности были разработаны 15 критериев оценки отношения глав регионов к СВО. В их числе публичная позиция руководителей, принятие региональных законов о мерах поддержки участников спецоперации и их семей, пропаганда подвигов российских военных.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы "СРЗП", главная задача составителей рейтинга – воздействовать на региональных руководителей посредством общественного мнения. В итоге первое-четвертое места разделили Сергей Аксенов (Крым), Рамзан Кадыров (Чечня), Олег Николаев (Чувашия) и Александр Беглов (Санкт-Петербург).

Среди аутсайдеров оказались главы Кировской, Свердловской и Томской областей Александр Соколов, Евгений Куйвашев и Владимир Мазур. А замыкает рейтинг губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Как добавил Миронов, новый патриотический рейтинг губернаторов будет представлен в конце этого года.

Накануне.RU уже сообщало о том, что свердловский губернатор Куйвашев с февраля не высказывается по поводу СВО. За главу региона даже пришлось отдуваться его другу – барду Александру Новикову, который попробовал объяснить, почему Куйвашев публично не озвучивает свою позицию по специальной операции России на Украине.