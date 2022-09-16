Германия передала дочки "Роснефти" под контроль Федеральному сетевому агентству

Правительство Германии на полгода передало дочерние предприятия "Роснефти" — Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing — под контроль Федерального сетевого агентства.

В министерстве экономики Германии пояснили, что пошли на такой шаг, чтобы обеспечить деятельность трех нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в Шведте, Карлсруэ и Фобурге-на-Дунае. В ведомстве заявили, что поставщики критически важных услуг и клиенты отказались работать с "Роснефтью", ее дочерними предприятиями в Германии и с НПЗ с участием компании, пишет "Коммерсантъ".

Ранее немецкие власти поручили передать бывшую немецкую "дочку" российской компании "Газпром" под временное управление Федерального сетевого агентства ФРГ. Как сообщил министр экономики ФРГ Роберт Хабек, решение связано с непрозрачными правовыми отношениями компании и нарушением правил отчетности.