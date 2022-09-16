Парламент Казахстана поддержал возвращение столице страны прежнего названия

Парламент Казахстана одобрил ограничение президентских сроков и переименование столицы обратно в Астану.

Парламент сразу в двух чтениях принял поправки в Конституцию. Депутаты поддержали возвращение столичному городу Нур-Султану названия Астана, а также ограничение президентства одним семилетним сроком без права повторного переизбрания, пишет "Ъ". Поправки направили на подпись президенту Касым-Жомарту Токаеву.

Напомним, идея переименовать Астану в Нур-Султан принадлежит президенту Токаеву, который озвучил ее после принесения присяги в 2019 г. При этом казахстанцы выступили против, устроив акцию протеста.