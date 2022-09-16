16 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

На Южном Урале за сутки почти у 900 человек выявили коронавирус

В Челябинской области за сутки подтверждено 895 случаев COVID-19, в том числе у 86 школьников. Три человека скончались.

Днем ранее в регионе коронавирус был подтвержден у 841 человека.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минздрава, всего за время пандемии коронавирусной инфекцией заразились 360 тыс. 707 человек. Умерло – 9 тыс. 168 пациентов.

В настоящий момент в регионе 11 тыс. 721 заболевший. За сутки выписаны 400 человека, всего в регионе выздоровели 340 тыс. 298 пациентов.

Теги: коронавирус, болезнь, школьник,



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