16 Сентября 2022
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Благоустройство Преображенского парка (2022) | Фото: АО Специализированный застройщик &quot;РСГ-Академическое&quot;

В Академическом кипит работа по благоустройству Преображенского парка

В Академическом районе Екатеринбурга активно идет благоустройство Преображенского парка, который уже дважды победил во Всероссийском рейтинговом онлайн-голосовании. В данный момент идёт работа по итогам первого рейтингового голосования: готовы частично дорожки, скамейки, освещение, высажены хвойные крупномеры.

Благоустройство Преображенского парка(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Благоустройство Преображенского парка(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Парк располагается вдоль реки Патрушихи, он и сейчас имеет возможности парковой зоны, просто она не благоустроена до конца – нет возможности посидеть на скамейках, нет игровых зон, площадок, где можно погулять с детьми. Власти города надеются вскоре начать проектировать вторую очередь рекреационной зоны, ведь нынешним летом любимое место отдыха академчан благодаря их неравнодушию в очередной раз одержало уверенную победу во всероссийском рейтинговом голосовании за парки и скверы, которые благоустроят уже в 2023 году.

Благоустройство Преображенского парка(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Благоустройство Преображенского парка(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

"Надеюсь, в этом году мы начнем проектировать вторую очередь Преображенского парка. Проектное решение будем выставлять на обсуждение, чтобы горожане могли посмотреть и что-то дополнить, сказать, что не нравится", – рассказала Тамара Благодаткова, председатель комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга.

В следующем году в парке высадят сотню голубых елей и яблоневый сад. Это будут крупные деревья, которых так не хватает району. Обустроят просторные велодорожки, сделают детские площадки и спокойные зоны отдыха для взрослых.

Благоустройство Преображенского парка(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Благоустройство Преображенского парка(2022)|Фото: АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое"

Преображенский парк – уникальное общественное пространство. Он олицетворяет уральские горы в миниатюре, где в первой очереди представлен Южный Урал, во второй – Северный. Разные климатические зоны будут обозначены разными породами зеленых насаждений: северная – хвойными, южная – лиственными. Это будет не только рекреационная зона для семейного отдыха, но и место, где жители смогут узнать историю родного края. Концепция развития общественного пространства принадлежит главному девелоперу и основателю района Академический – АО Специализированный застройщик "РСГ-Академическое". При этом парк более года является муниципальным объектом, застройщик передал его городу летом 2021 года.

Теги: Преображенский парк, Академический



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