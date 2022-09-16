16 Сентября 2022
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Политика
Папа Римский Франциск, Хорхе Марио Бергольо (2018) | Фото: www.independent.ie

Папа римский "благословил" отправку оружия Украине

Папа римский Франциск заявил, что отправка оружия Украине "морально допустима". Об этом он сказал, возвращаясь из Казахстан, где был с трехдневным визитом.
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"Это политическое решение, которое может быть моральным", - сказал Франциск.

По его словам, это вызвано тем, что Украина защищается от "агрессии России". А тот, кто не защищает страну, тот ее не любит. Нельзя только поставлять оружие с целью спровоцировать новую войну.

Исходя из логики римского епископа, поддерживать военный конфликт можно, поставляя оружие той стороне, которая считает себя пострадавшей.

При этом папа призвал не забывать о диалоге, который идет на пользу тем, кто его предлагает, даже если это будет Украина.

Папа римский фактически благословил поставки оружия Украине, считает церковно-политический обозреватель Александр Вознесенский. Ватикан пытается делать вид, что он занимает нейтральную позицию по Украине, но получается это довольно слабо.

"Папскому престолу хотелось бы иметь поле для маневра в отношениях с Москвой (от планов посетить территорию РФ понтифик отказаться еще не готов), однако когда "нужно", то верхушка РКЦ послушно отрабатывает нужные западным политическим элитам тезисы. Как и в этот раз. Момент "для самообороны" - это фиговый листок для папского авторитета в глазах России. Ключевой аспект упирается в благословение поставок. А уж Запад и Киев всегда смогут "доказать", что все идет на "самооборону", - написал эксперт.

Как заметил канал "Царьград", если следовать словесной эквилибристике папы про моральность и аморальность использования оружия, то Киеву как раз нельзя поставлять оружие, так как именно он в 2014 году напал на Донбасс.

Теги: папа римский, Франциск, Украина, оружие



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