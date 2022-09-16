16 Сентября 2022
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Тушение пожара в заповеднике Денежкин камень (2020) | Фото: российское отделение Гринпис

Глава департамента лесного хозяйства по УрФО посетовал на нехватку кадров

Руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков заявил, что в отрасли не хватает людей.
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Как рассказал он на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге, лесная отрасль всегда нуждалась в кадрах.

"У нас лесников готовят не так и много учебных заведений. На Урале это Уральский лесотехнический университет, также готовит Санкт-Петербургский лесной университет и есть подразделение в Воронеже. В советское время их было около 10, а сейчас осталось три", - отметил Сандаков.

По его словам, при этом только 15% всех выпускников идут работать в лесную отрасль.

"Проблема это действительно острая. Я считаю, что у нас в отрасли на сегодняшний день зарплата у лесника очень недостаточная. Всем нашим субъектам ее необходимо доводить хотя бы до средней по региону. Работа опасная, сложная и трудная", - добавил Олег Сандаков.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня стало известно, что ущерб от лесных пожаров на Урале за полтора месяца увеличился больше чем в два раза.

Теги: кадры, леса, зарплаты, лесники, УрФО



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