США допустили введение санкций за использование системы "Мир" за пределами России

Минфин США допустил введение санкций за поддержку использования карт российской платежной системы "Мир" за пределами России.

Как сообщается на сайте ведомства, ограничительные меры могут быть введены управлением по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) "за поддержку попыток обойти санкции против России, в том числе за попытки расширить использование Национальной системы платежных карт (НСПК) или национальной платежной системы "Мир" за пределами территории Российской Федерации".

Ранее США расшили санкции против РФ. В новый санкционный список попало 44 гражданина РФ, в том числе и глава Чечни Рамзан Кадыров вместе с семьей, а также генеральный директор НСПК Владимир Комлев и бывший с нынешним руководители "Национального расчетного депозитария" Эдди Астанин и Виктор Жидков.