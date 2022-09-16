В Тобольске воспитателям детского сада недоплачивали зарплату

Прокуратура выявила многочисленные нарушения трудовых прав работников в детском саду Тобольска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, проверка соблюдения трудового законодательства была проведена после обращений работников учреждения. Было установлено, что педагогический состав коллектива недополучил зарплату в размере 61 248 руб. из-за того, что работникам был неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы.



Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства.



Также установлено нарушение порядка оформления совмещения должностей и предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.



"Межрайонной прокуратурой заведующей детского сада внесены акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, главному бухгалтеру объявлен выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством - замечание. По постановлению межрайонной прокуратуры директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С учетом выявленных в Тобольске нарушений прокуратурой области в августе текущего года организовано проведение проверки исполнения трудового законодательства в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях региона, которая в настоящее время не окончена.