В Тобольске воспитателям детского сада недоплачивали зарплату

16 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Образование Тюменская область Уральский ФО
деньги, зарплата (2016) | Фото:Накануне.RU

В Тобольске воспитателям детского сада недоплачивали зарплату

Прокуратура выявила многочисленные нарушения трудовых прав работников в детском саду Тобольска.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, проверка соблюдения трудового законодательства была проведена после обращений работников учреждения. Было установлено, что педагогический состав коллектива недополучил зарплату в размере 61 248 руб. из-за того, что работникам был неправильно произведен расчет базовой и стимулирующей частей заработной платы.

Тобольской межрайонной прокуратурой по обращениям работников муниципального детского сада г. Тобольска проведена проверка соблюдения трудового законодательства, в ходе которой выявлены многочисленные нарушения трудового законодательства.

Также установлено нарушение порядка оформления совмещения должностей и предоставления ежегодного удлиненного оплачиваемого отпуска за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

"Межрайонной прокуратурой заведующей детского сада внесены акты прокурорского реагирования, по результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, главному бухгалтеру объявлен выговор, старшему воспитателю и заведующей хозяйством - замечание. По постановлению межрайонной прокуратуры директор образовательного учреждения привлечен к административной ответственности за совершение правонарушения, по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафа 15 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

С учетом выявленных в Тобольске нарушений прокуратурой области в августе текущего года организовано проведение проверки исполнения трудового законодательства в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях региона, которая в настоящее время не окончена.

Теги: воспитатель, детский сад, зарплата



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети