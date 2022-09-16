Из-за ситуации в Югре ущерб от лесных пожаров на Урале увеличился более чем в два раза

Ущерб от лесных пожаров на Урале за полтора месяца увеличился больше чем в два раза.

Напомним, по предварительным данным на конец июля этого года ущерб от лесных пожаров в Уральском федеральном округе составлял 1 млрд 400 млн 558 тысяч рублей. В эту сумму входят две составляющие: затраты на тушение – 741 млн 622 тысячи рублей и непосредственно ущерб, нанесенный природе (потери древесины, погибшие молодняки) – 658 млн 936 тысяч рублей.

Как рассказал на пресс-конференции в пятницу глава департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков, на сегодняшний день эти цифры сильно изменились.

"К сожалению должен признать, что когда обследовали и подсчитали вред, нанесенный сильными августовскими югорскими пожарами, на сегодня общий ущерб составляет 3 млрд 780 млн рублей", - заявил Сандаков.

По его данным, затраты на тушение лесных пожаров в УрФО составили 1 млрд 700 млн рублей.

"То есть непосредственно ущерб, нанесенный природе – чуть более 2 млрд рублей. Эти 2 млрд делятся примерно так: 1 млрд 450 млн это потери древесины и погибшие молодняки в Югре, 250 млн – потери древесины в Курганской области, 150 млн – потери древесины в Челябинской области и погибшие молодняки в Тюменской области. На 42 млн погиб лес на Ямале. В Свердловской области самые меньшие потери в этом году – примерно 15 млн", - добавил Олег Сандаков.

Напомним, ранее глава департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу заявлял, что сгоревшие леса "восстановятся самостоятельно".