Голикова выступила за пребывание России в ВОЗ

16 Сентября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

ВС РФ оставили Изюм

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Политика В России За рубежом
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

Голикова выступила за пребывание России в ВОЗ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала продолжать состоять во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и укреплять там позиции России. Об этом она заявила на коллегии Роспотребнадзора, посвященной столетию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России.

Голикова сказала, что России нужно "укрепление национального суверенитета в области биологической безопасности и на площадках, на которых нас в последнее время не очень жалуют". Но об уходе с этих "площадок" не упомянула.

"Нам есть что сказать, что показать и чем поделиться, и мы с вами должны этим гордиться", – сказала Голикова.

Она также добавила, что главная задача Роспотребнадзора - это создание "санитарного щита" с использованием цифровизации, молекулярно-генетических исследований и международного партнерства. То есть полностью поддержала повестку ВОЗ.

"Голиковой намекнули, что надо или качать права России в ВОЗ, или придется оттуда выходить... а выходить не хочется?" - написал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал выйти из ВОЗ. Минздрав РФ выступил против, назвав сотрудничество с ВОЗ "эффективным и взаимовыгодным", которое необходимо продолжать "в полном объеме".

Теги: Татьяна Голикова, ВОЗ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети