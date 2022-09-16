Голикова выступила за пребывание России в ВОЗ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова призвала продолжать состоять во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и укреплять там позиции России. Об этом она заявила на коллегии Роспотребнадзора, посвященной столетию со дня образования санитарно-эпидемиологической службы России.

Голикова сказала, что России нужно "укрепление национального суверенитета в области биологической безопасности и на площадках, на которых нас в последнее время не очень жалуют". Но об уходе с этих "площадок" не упомянула.

"Нам есть что сказать, что показать и чем поделиться, и мы с вами должны этим гордиться", – сказала Голикова.

Она также добавила, что главная задача Роспотребнадзора - это создание "санитарного щита" с использованием цифровизации, молекулярно-генетических исследований и международного партнерства. То есть полностью поддержала повестку ВОЗ.

"Голиковой намекнули, что надо или качать права России в ВОЗ, или придется оттуда выходить... а выходить не хочется?" - написал председатель Межрегиональной общественной организации "За права семьи" Павел Парфентьев.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой призвал выйти из ВОЗ. Минздрав РФ выступил против, назвав сотрудничество с ВОЗ "эффективным и взаимовыгодным", которое необходимо продолжать "в полном объеме".