На сотрудников мэрии Златоуста могут завести уголовное дело за неисполнение решения суда по реконструкции очистных

На сотрудников администрации Златоуста могут возбудить уголовное дело за неисполнение судебного решения по реконструкции очистных сооружений.

По решению суда на мэрию была возложена обязанность по реконструкции 24 объектов, в том числе блока насосно-воздуходувной станции, цеха механического обезвоживания осадка, здания АКБ, склада дизельного топлива, и строительства приемной камеры, камеры расходомеров, здания решеток, первичного и вторичного отстойников, насосной станции сырого осадка, здания глубокой очистки, станции УФ-обеззараживания и др. выполнить работы необходимо было в течение 7 лет.

Однако работы не были выполнены. После этого был назначен исполнительский сбор в размере 50 тысяч рублей, администрацию города привлекли к административной ответственности с назначением штрафов в размере 530 тыс. рублей, а глава города получил предупреждение об уголовной ответственности.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФССП, судебный пристав-исполнитель направил в следственные органы рапорт об обнаружении признаков состава преступления в действиях чиновников администрации города и о проведении по данному факту проверки.