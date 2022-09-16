16 Сентября 2022
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Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Ханты-Мансийске в пожаре погибла девушка-подросток

В Ханты-Мансийске во время пожара в производственно-бытовом здании по ул. Строителей погибла 15-летняя девушка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Трагедия произошла вечером, 15 сентября. Тело подростка, проживающего по указанному адресу, было обнаружено после тушения открытого огня в жилом помещении на втором этаже здания, не соответствующего требованиям пожарной безопасности.

"Следователями выясняются все обстоятельства произошедшего, в том числе условия проживания несовершеннолетнего, причины возгорания. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Теги: пожар, подросток, уголовное дело



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