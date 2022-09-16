16 Сентября 2022
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Происшествия Свердловская область
перцовый баллончик (2017) | Фото: news.ngs.ru

В Екатеринбурге разборки у ночного клуба закончились разбоем

В Екатеринбурге задержали подозреваемых в разбойном нападении на молодого человека. Все началось с конфликта у ночного клуба.
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Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, на днях в полицию обратился молодой житель уральской столицы. Он рассказал, что еще утром 1 сентября в подъезде дома на него напали двое неизвестных и стали избивать. При этом один из обидчиков применил баллончик с перцовым газом. Затем злоумышленники вытащили из кармана джинсов парня мобильный телефон за 40 тысяч рублей и поспешили скрыться.

Как пояснил силовикам сам потерпевший, в тот день он отдыхал в одном из ночных клубов на улице Бажова. При выходе из заведения у него произошел конфликт с неизвестными молодыми людьми, после чего он направился в сторону дома, а те затем накинулись на него в подъезде. Заявитель сообщил полицейским приметы нападавших.

Очень скоро сыщики территориального ОВД задержали подозреваемых в разбойном нападении: одним из них оказался нигде не работающий уроженец одной из республик ближнего зарубежья, а второй – 19-летний местный житель. Оба во всем сознались и пояснили, что после конфликта у клуба они решили проследить за потерпевшим и продолжить разборку. Похищенный телефон нападавшие успели сбыть скупщику в районе Железнодорожного вокзала.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", им грозит до 10 лет колонии. Сейчас полицейские ведут розыск похищенного имущества, а также проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям на территории города.

Теги: клуб, разборки, полиция, Екатеринбург



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