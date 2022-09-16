СNN: Байден пока не хочет давать Киеву ракеты большой дальности

США считают военную помощь, которую они оказывают киевскому режиму, эффективной и, скорее всего, пока не будут предоставлять ракетные системы большей дальности, которые очень просит Киев. Об этом сообщает CNN.

Позиция США по конкретным видам вооружений существенно не изменилась даже после захвата ВСУ Харьковской области. Официальные лица не верят, что военная ситуация изменилась настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии. Так, пока Вашингтон не склонен предоставлять режиму тактические ракетные комплексы ATACMS с дальностью действия до 300 километров. Администрация Джо Байдена по-прежнему считает, что предоставление этих систем может привести к сильной эскалации конфликта, так как они могут быть использованы для обстрела территории России. Имеющееся сейчас у Киева оружие имеет дальность несколько десятков километров.

В Пентагоне тоже заявили, что пока не стоит перегибать палку.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.

Известный американский эксперт Пол Крейг Робертс отмечает, что США сначала осторожно, а затем все более и более смело накачивали Украину оружием. И поняли, что они могут предоставлять Киеву более крупное, боеспособное, дальнобойное и тяжелое оружие.

США сегодня объявили о новой военной помощи Киеву на $600 млн. В нее вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS, высокоточные артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радиолокационные станции и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

В целом Киеву пока не удалось переломить негативный тренд на Западе в отношение финансовой и военной помощи, пишет телеграм-канал "Резидент". В Европе начался экономический кризис, и страны больше озабочены собственными проблемами. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признал, что часть стран ЕС склоняется к прекращению поддержки Украины.