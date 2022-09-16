ВСУ попали в окружение вблизи реки Ингулец

Украинские подразделения попали в тактическое окружение на херсонском направлении.

"В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение", - сообщил РИА Новости заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

В конце августа ВСУ начали попытки контрнаступления на херсонском направлении. В российском Минобороны сообщали об отражении этих атак: украинская армия несет большие потери в живой силе и технике.