Таджикистан продолжает стягивать тяжелую технику к границе, - ГКНБ Киргизии

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что власти Таджикистана продолжают стягивать тяжелую военную технику в зону конфликта на границе с Киргизией, а также используют для обстрела киргизской территории весь имеющийся арсенал.

По данным пресс-службы ГКНБ, на всем протяжении линии соприкосновения в зоне конфликта ведутся интенсивные боевые действия, пишет Regnum.

Погранслужба Киргизии заявила, что таджикские военные в конфликте на границе применяют реактивные системы "Град".

В свою очередь, госкомитет нацбезопасности Таджикистана заявил, что Киргизия не приняла предложение о мирных переговорах по ситуации на границе.

Ранее сообщалось, что представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы.

Как стало известно, в результате нового столкновения на границе Киргизии и Таджикистана есть жертвы. Так, минздрав Киргизии сообщил, что в ходе боев ранения получили 11 человек.