В Крыму высказались о будущем Зеленского

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал преступными действия Владимира Зеленского на Украине и заявил, что его будущее – в тюремной камере.

"Зеленский продолжает свою преступную политику на Украине. Это все можно квалифицировать как серьезное уголовное преступление, направленное на уничтожение украинского народа. Ему придется ответить за все слова и поступки. Его будущее только в тюремной камере", - сказал Константинов РИА Новости.

Ранее экс-депутат Рады и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев заявил о том, что на территории Харьковской области развернута самая настоящая карательная операция. Туда введены нацисты "Кракен", полиция и СБУ. Идет поиск всех людей, сотрудничавших с местной ВГА, и их уничтожение.