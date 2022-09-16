В Челябинске главного бухгалтера предприятия подозревают в хищении денег работников

В Челябинске главного бухгалтера предприятия подозревают в хищении денежных компенсаций работников при их увольнении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, 63-летняя женщина на протяжении двух лет присваивала себе положенную работникам компенсацию при их увольнении. Она вносила в электронный реестр о зачислении заработной платы свои банковские реквизиты. Она похитила более 700 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Женщина уже возместила ущерб в полном объеме.