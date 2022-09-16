В новогоднем городке Нижнего Тагила построят 9-метровый ледяной торт

В Нижнем Тагиле определились с тематикой и наполнением новогоднего ледового городка предстоящей зимой. Об этом сообщил глава города Владислав Пинаев.

Как написал мэр на своей странице в социальной сети, будут популярные персонажи советских и российских мультфильмов, а также много больших и маленьких горок с фотозонами.

"Опять полетит Баба Яга – хит прошлого года. В качестве фишек предлагаем лабиринт под сценой, чтобы она была более функциональной, 9-метровый ледяной торт в честь уходящего юбилейного года и большой каток с праздничной иллюминацией", - рассказал Пинаев.

Напомним, что минувшей зимой темой главного ледового городка Нижнего Тагила был юбилей студии "Союзмультфильм".