16 Сентября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Кунгур-карта (2012) | Фото: Накануне.RU

В Прикамье лежащего на дороге мужчину дважды переехали легковые автомобили

В Прикамье мужчину дважды переехали автомобили, сообщает "Искра".

ДТП произошло ночью, 14 сентября. По данным Госавтоинспекции региона, на автодороге Технологический тракт, со стороны трассы Пермь - Екатеринбург в направлении Кунгура ехал автомобиль ВАЗ-21144 под управлением водителя 2004 года рождения.

На втором километре автодороги он допустил наезд на мужчину 1981 года рождения. После чего на пешехода совершил наезд автомобиль Лада Веста под управлением водителя 1960 года рождения, который двигался за автомобилем ВАЗ. По предварительной информации, пешеход лежал на проезжей части дороги. В результате автоаварии пеший участник дорожного движения получил смертельную травму.

Теги: мужчина, автомобиль



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