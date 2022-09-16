16 Сентября 2022
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Политика В России За рубежом
Спикер Госдумы Вячеслав Володин. (2020) | Фото: Дума ТВ

Володин призвал привлечь президента Польши к уголовной ответственности за требование репараций

Заявление президента Польши Анджея Дуды о требованиях репараций к России за Вторую мировую войну реабилитируют фашизм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

По его мнению, надзорным органам необходимо изучить слова Дуды и принять меры по привлечению польского лидера к уголовной ответственности.

Володин напомнил, что Советский Союз потерял 27 миллионов жизней в борьбе за освобождение мира от нацизма, а поляков наряду с русскими, белорусами истребляли в концлагерях, использовали на тяжелых работах.

Спикер Госдумы добавил, что в январе 1945 года жители Варшавы встречали советские войска с цветами и со слезами на глазах.

"Наш народ, сам голодая, отправлял продукты питания, чтобы помочь Польше. Это наша история. Ее нельзя перечеркнуть", — подчеркнул он.

Ранее Дуда в интервью изданию Wprost заявил, что Польша может требовать репарации не только от Германии, но и от России, поскольку СССР тоже являлся участником Второй мировой войны. По его словам, Россия присоединилась к войне, которую Германия начала против Польши, пишет Regnum.

Напомним, Сейм Польши подавляющим большинством голосов принял резолюцию с требованием выплат от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. При этом в резолюцию внесли важную поправку о том, что "Польша никогда не получала возмещения убытков в результате российской агрессии и оккупации". Их нужно оценить и выставить России счет, считают в Варшаве.

Теги: володин, дуда, польша, репарации



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