В Челябинской области в 16 городах и районах начался отопительный сезон

В 16 муниципалитетах Челябинской области приняты распоряжения о начале отопительного сезона, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального минстроя.

В 13 муниципалитетах уже подключают отопление, в основном в социальных учреждениях. Это Верхний Уфалей, Кыштым, Миасс, Озерск, Снежинск, Трехгорный, Усть-Катав, Аргаяшский, Кунашакский, Кусинский, Пластовский, Саткинский и Сосновский районы.

В целом по региону отопление подключено в 7% жилого фонда и 11,7% социальных учреждений.