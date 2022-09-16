16 Сентября 2022
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Общество За рубежом Украина
Юлия &quot;Тайра&quot; Паевская (2022) | Фото: скриншот с telegram-канала &quot;МИГ&quot; / t.me/mig41

Тайра выступила в США с рассказом "об ужасах Мариуполя и плена"

Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем Telegram-канале высказался об украинке Юлии Паевской ("Тайре").

"Помните националистку Тайру, которая, вроде как, была парамедиком и снайпером? Так вот, по информации украинских СМИ, эта самая Тайра вчера выступила перед Хельсинкской комиссией Конгресса США, которая считается независимым правительственным учреждением Америки, созданным для мониторинга в рамках работы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)", - написал Царев.

"Тайра" рассказала, говорит Царев, об ужасах Мариуполя и плена, среди которых – мертвые люди и заключенные в камерах, которые неделями кричали и умирали от пыток без какой-либо медицинской помощи.

"Нашей стране нанесен урон. Причем, полощут недруги имя России, а значит, пятно – на всех нас. Кто-то неизвестный решил свой личный вопрос, а страдает вся страна. При этом не важно, что все понимают, что "Тайра" несет чушь. Надо сказать, что выйти из этой ситуации очень просто. Надо назвать виновных и наказать их. Поскольку этот вопрос вышел в публичную сферу, то назвать и наказать надо публично. Отсутствие наказания за ошибки, проступки и преступления порождает безответственность. А покрытие виновных руководством рождает разочарование в нем и недоверие", - говорит Царев.

Напомним, ранее военный обозреватель Борис Рожин в разговоре с Накануне.RU высказал предположение, что российское руководство в скандале с "Тайрой", вероятно, решило выбрать тактику "пошумят и забудут".

Теги: Олег Царев, Тайра, Юлия Паевская



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