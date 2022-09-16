Отопление включили в 81 свердловском муниципалитете

По данным на утро 16 сентября в Свердловской области отопление начали подавать в 81 муниципальном образовании. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики региона.

По сведениям департамента, в целом на Среднем Урале включено 37% жилищного фонда и 61% социальных объектов.

"Подключение потребителей к теплу идет по графику, запущена 1021 котельная из 1500. По области отапливается 3560 объектов социальной сферы, в том числе 710 школ, 1108 детских садов, 666 медицинских учреждений, 650 учреждений культуры, 106 интернатов, 410 прочих учреждений социальной сферы", - заявил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Подключение тепла ко всем объектам должно быть завершено к 1 октября.

Напомним, что подготовка к отопительному сезону на Среднем Урале в этом году обошлась в 8 млрд рублей.