В "Яблоке" выступили против НАТО

Член Московского совета партии "Яблоко" Сергей Менжерицкий публично выступил против НАТО, фактически воюющей на Украине против России. Пост об этом он написал в Facebook (запрещен в России за экстремизм).

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Менжерицкий назвал свой пост "О моем отношении к ситуации на Украине". Он заявил, что считает, что специальная военная операция на территории Украины продлилась лишь два месяца - до конференции НАТО в Рамштайне 26 апреля 2022 года. И выступает за скорейшее начало переговоров при международном посредничестве. Сначала на это была надежда.

"Как и мои товарищи по партии, я очень надеялся, что "цивилизованные страны коллективного Запада" выступят в качестве такого международного арбитра и заставят стороны сесть за стол переговоров. Переговоры, начавшиеся в марте, вселяли надежду на мирный исход конфликта. Но все эти надежды были перечеркнуты апрельской конференцией НАТО в Рамштайне. Собравшиеся там представители западного мира и их союзники своей главной целью провозгласили "победу Украины на поле боя" и объявили о массированных поставках ей самого современного западного вооружения - т.е. открыто превратились в сторону конфликта, выступающую против любых мирных соглашений. СВО для России на этом закончилась. С 26 апреля наша страна, по факту, оказалась втянута в крупномасштабную войну со всем Североатлантическим альянсом", - написал Менжерицкий.

Он подчеркнул, что, как гражданин России, выступает "за поражение украинско-натовских сил в этом конфликте". А все спекуляции о том, что поражение выгодно "демократическим силам" внутри России, является подлостью и предательством. Вмешательство НАТО угрожает самому существованию России.

Член регсовета "Яблока" и председатель партийной комиссии Москвы Галина Михалева поспешила заявить, что позиция Менжерицкого противоречит партийной. Поэтому он должен или публично отказаться от своих взглядов, или будет исключен из партии. Она признала, что в партии возник раскол. А бывший ведущий "Эха Москвы" Александр Плющев даже обвинил партию в работе на Кремль.

Политолог Александр Асафов отмечает, что именно пацифистская позиция "Яблока", вопреки позиции большинства россиян, стала причиной провала партии на прошедших выборах - она получила всего три мандата после 176 мест в 2019 году.