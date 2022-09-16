16 Сентября 2022
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Армия и ВПК За рубежом Украина
РСЗО HIMARS (2022) | Фото: tehnomil.net

США поставят Украине боеприпасы для HIMARS и высокоточные артиллерийские снаряды

В новый пакет военной помощи Украине на $600 млн, вошли боеприпасы для ракетных систем HIMARS, сообщили в Пентагоне.

Кроме того, США поставят Киеву высокоточные артиллерийские снаряды, а также противоартиллерийские радиолокационные станции (РЛС) и системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

В списке также числятся четыре грузовика, восемь прицепов для перевозки тяжелой техники, подрывные средства и средства разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование для холодной погоды, пишет Regnum.

Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сигнализирует США о новых крупных запросах на оружие, включая ракетную артиллерию дальнего радиуса действия, которую Вашингтон ранее не хотел предоставить. В списке есть армейский тактический ракетный комплекс ATACMS, дальность действия которого составляет около 300 километров.

В МИД РФ предупредили, что если США примут решение о поставке Украине ракет большей дальности, они перейдут красную черту и станут непосредственной стороной конфликта.

Теги: США, Украина, оружие, боеприпасы для HIMARS



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