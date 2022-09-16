16 Сентября 2022
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киргизия республика кыргызстан бишкек (2007) | Фото: Накануне.ru

Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе

Представители Киргизии и Таджикистана провели переговоры, в ходе которых договорились о прекращении огня на общем участке границы. Об этом сообщила в пятницу Пограничная служба (ПС) киргизского Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ).

"В целях прекращения огня и недопущения эскалации конфликта состоялись телефонные переговоры между директором Пограничной службы ГКНБ генерал-майором Уларбеком Шаршеевым и командующим Пограничными войсками ГКНБ Таджикистана генерал-полковником Раджабали Рахмонали о проведении встречи. В ходе переговоров главы пограничных ведомств договорились о прекращении огня с 10.00 (7.00 по московскому времени) для проведения встречи", - цитирует ТАСС заявление погранслужбы.

На фоне этого минздрав Киргизии сообщил, что в ходе боев на границе с Таджикистаном ранения получили 11 человек.

"В Баткенскую областную больницу доставлены 11 пострадавших в ходе инцидента на границе. Об их состоянии сообщим позже", - заявил представитель ведомства, его цитирует РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно, что в результате нового столкновения на границе Киргизии и Таджикистана есть жертвы.

Теги: Киргизия, Таджикистан, граница



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