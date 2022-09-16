В Магнитогорске два человека пострадали в результате взрыва в квартире

В Магнитогорске ночью в квартире в доме по улице Жукова произошел взрыв. В результате инцидента пострадали двое мужчин. С травмами они доставлены в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в одной из квартир дома произошел хлопок по неустановленным причинам. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Жильцы соседних квартир не пострадали.

По словам очевидцев, в результате взрыва в квартире выбило стекла, повреждены припаркованные машины во дворе. "Осколки на капот машин долетели и окна лобовых у машин треснули и у дома на стоянке у всех машин сигналки заработали одновременно", - написал один из жителей.

В региональном ГУ МВД призвали горожан рассудительно относиться к сообщениям в соцсетях и доверять только тем данным, которые получены из официальных источников информации.