16 Сентября 2022
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Происшествия Челябинская область
Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магнитогорске два человека пострадали в результате взрыва в квартире

В Магнитогорске ночью в квартире в доме по улице Жукова произошел взрыв. В результате инцидента пострадали двое мужчин. С травмами они доставлены в больницу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, в одной из квартир дома произошел хлопок по неустановленным причинам. На месте работали сотрудники полиции, МЧС и других экстренных служб. В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Жильцы соседних квартир не пострадали.

По словам очевидцев, в результате взрыва в квартире выбило стекла, повреждены припаркованные машины во дворе. "Осколки на капот машин долетели и окна лобовых у машин треснули и у дома на стоянке у всех машин сигналки заработали одновременно", - написал один из жителей.

В региональном ГУ МВД призвали горожан рассудительно относиться к сообщениям в соцсетях и доверять только тем данным, которые получены из официальных источников информации.

Теги: взрыв, хлопок, квартира,



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