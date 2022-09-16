16 Сентября 2022
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Общество Свердловская область
Пункт вакцинации от коронавируса в ТЦ (2021) | Фото: Накануне.RU

Началось. В свердловских ТЦ снова открывают пункты вакцинации от ковида

На Среднем Урале возобновили свою работу пункты вакцинации в торговых центрах. Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
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Такие пункты начинают работать уже с сегодняшнего дня, 16 сентября. К организации выездной вакцинопрофилактики присоединились более 10 свердловских городов. Во вновь открываемых пунктах можно сделать прививку не только против ковида, но и против гриппа, дифтерии и гепатита В.

"Пандемию COVID-19 никто не отменял. И, конечно, основной задачей медицинских работников остается вакцинация населения против данного заболевания. Особенно актуальным стал этот вопрос в последние недели, когда заболеваемость заметно увеличилась, а уровень первичной вакцинации взрослого населения Свердловской области составил 70%", - заявил главный внештатный специалист регионального минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

По данным центра общественного здоровья и медицинской профилактики, на данный момент в среднем за день от ковида прививаются чуть больше 4 тысяч 800 свердловчан. При этом в конце ноября 2021 года в регионе ежедневно прививались более 18 тысяч человек.

Как уточнили в департаменте, график вакцинации не предусматривает ежедневной работы выездных пунктов и будет меняться в зависимости от их востребованности. Ознакомиться с графиком проведения вакцинопрофилактики в ТЦ можно на сайте profilaktica.ru.

Напомним, выездные пункты вакцинации от ковида на Среднем Урале закрыли в конце марта этого года. А недавно был ликвидирован свердловский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Теги: ковид, вакцинация. пункты, открытие, ТЦ



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