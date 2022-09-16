16 Сентября 2022
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Происшествия В России Белгородская область
Последствия обстрела ВСУ в Белгородской области. (2022) | Фото: vk.com/bazarov_vv / пресс-служба правительства Белгородской области

Один человек погиб при обстреле города Валуйки в Белгородской области

Вооруженные силы Украины обстреляли город Валуйки в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Предварительно, один человек погиб, двое пострадали.

"Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. Повреждена подстанция, нарушено электроснабжение города", - написал Гладков в телеграм-канале.

Кроме того,в результате обстрела загорелись восемь частных жилых домов и три автомобиля.

14 сентября Гладков сообщил, что со стороны Украины ведется обстрел территории села Красный Хутор. Жителей вывозили на безопасное расстояние. За день до этого губернатор попросил жителей приграничных сел эвакуироваться из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.

Теги: валуйки, белгородская область, обстрел



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