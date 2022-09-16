В Нижнем Тагиле главу турагентства осудили за мошенничество

Суд в Нижнем Тагиле вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве при реализации турпутевок.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, на скамье подсудимых оказалась генеральный директор ООО ТА "Лайн Тур" Светлана Медведева. Расследование показало, что в 2019-2021 годах под предлогом реализации туристических путевок она принимала от клиентов оплату, но подбор, бронирование и приобретение туров не совершала, а все деньги присваивала себе.

По данным следствия, злоумышленница причинила ущерб 28 потерпевшим на сумму свыше 2,4 млн рублей. Свою вину в совершении преступления она полностью признала.

Суд назначил Светлане Медведевой 3,5 года в исправительной колонии общего режима. Также были удовлетворены гражданские иски обманутых клиентов о возмещении материального ущерба.