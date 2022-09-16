На границе Киргизии и Таджикистана вновь есть жертвы

В результате нового столкновения на границе Киргизии и Таджикистана есть жертвы.

После обстрела с киргизской стороны один таджикский пограничник погиб, трое ранены, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. Позже стало известно, что главы приграничных Баткенской области Киргизии и Согдийской области Таджикистана планируют встречу в связи с конфликтом на границе.

"На КПП "Кызыл-Бель-автодорожный" запланировано проведение встречи глав Баткенской области Кыргызстана и Согдийской области Таджикистана. Во встрече примут участие представители пограничных сил сторон", - сообщили изданию в пресс-центре погранслужбы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

По состоянию на 9.30 (6.30 по московскому времени) обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной, перестрелки продолжаются по всему периметру границы в Баткенской области. Сообщается, что таджикская сторона применяет танки, БТР, БМП и минометы.

"Личный состав пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированный в Баткенской области, продолжает вести бои. Пограничники Кыргызстана в ответ на вооруженную агрессию таджикской стороны принимают адекватные меры, используют всю имеющуюся технику и вооружение для принуждения противника к прекращению огня", - уточнили в пресс-службе.

Напомним, 14 сентября стало известно о смерти одного из участников перестрелки на границе.