Погранслужба Киргизии: произошел обстрел заставы со стороны Таджикистана

Таджикистан обстрелял погранзаставу в Киргизии.

По данным погранслужбы киргизского Госкомитета национальной безопасности, обстрел пограничных нарядов и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз начался в 06:00 по местному времени (03:00 мск). Огонь велся из стрелкового оружия.

Спустя полчаса Таджикистан начал минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. Подразделения пограничной службы Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Обстановка на границе характеризуется как напряженная, сообщает "Интерфакс".

14 сентября сообщалось, что пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизским военным с заставы "Самаркандек".