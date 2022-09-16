16 Сентября 2022
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киргизия республика кыргызстан (2007) | Фото: Накануне.ru

Погранслужба Киргизии: произошел обстрел заставы со стороны Таджикистана

Таджикистан обстрелял погранзаставу в Киргизии.

По данным погранслужбы киргизского Госкомитета национальной безопасности, обстрел пограничных нарядов и позиций киргизской стороны в местностях Эки-Таш, Чыр-Добо и Кум-Мазар и Орто-Боз начался в 06:00 по местному времени (03:00 мск). Огонь велся из стрелкового оружия.

Спустя полчаса Таджикистан начал минометный обстрел на участке ответственности пограничной заставы "Кок-Таш" Баткенского пограничного отряда. Подразделения пограничной службы Киргизии, дислоцированные на киргизско-таджикской границе в Баткенской области, несут службу в усиленном режиме.

Обстановка на границе характеризуется как напряженная, сообщает "Интерфакс".

14 сентября сообщалось, что пограничники Таджикистана открыли огонь по киргизским военным с заставы "Самаркандек".

Теги: Киргизия, Таджикистан, обстрел



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