Пилоты в России жалуются на увольнения после экзаменов в авиакомпаниях

В России пилоты жалуются на непрозрачную практику увольнений из авиакомпаний по итогам внутренних экзаменов.

Так, шереметьевский профсоюз летного состава (ШПЛС) предложил привлекать к проверкам инструкторов из Росавиации и дать пилотам возможность обжаловать результаты тестирования. Перевозчики возражают, что увольнять пилотов таким способом слишком дорого, причем именно авиакомпании несут ответственность за безопасность и поэтому должны сами проверять своих пилотов.

Проверка проводится дважды в год: на авиатренажере и в ходе регулярного рейса с пилотом-инструктором. В письме профсоюза в адрес Росавиации говорится, что пилот не проходит испытание, так как у компании стоит задача любым способом уменьшить количество кадров.

Как заявил президент ШПЛС Игорь Дельдюжов, о подобном "понуждении к увольнению" сообщили несколько десятков пилотов из разных авиакомпаний. Единственный способ обжаловать — обращение в суд. В Ространснадзоре заявили, что пилоты могут обращаться с жалобами и туда. В Минтрансе и Росавиации ситуацию не комментируют, сообщает "Коммерсант".

Напомним, группа "Волга-Днепр" Алексея Исайкина сократит почти всех оставшихся пилотов дочерних грузовых авиакомпаний AirBridgeCargo и "Атран", выполнявших полеты на лайнерах Boeing.