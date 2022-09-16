16 Сентября 2022
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студент, студентка, библиотека, книги, чтение (2017) | Фото: http://www.vsluh.ru/

Исследование: подростки стали меньше читать книги

По мере взросления россиян популярность чтения среди подростков падает.

Как выяснилось в ходе исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, подростки все чаще поверхностно читают любые доступные "тексты в интернете", а чтение книг "становится все более сложным занятием для многих из них". Во время летних каникул 95% учеников с 5-го по 9-й класс выбирали тексты за пределами школьной программы, 29% прочитали 1–2 книги, 22% – 3–4 книги, 26% – 7 книг и более.

Как оказалось, чем старше класс, тем меньше читают подростки: если среди пятиклассников доля тех, кто за лето прочитал всего 1–2 книги, составляет 21%, то к 9-му классу их число вырастает до 35%.

Также по данным ВЦИОМ, репертуар чтения беднеет. О большинстве лучших современных книг подростки не знают, а в круге их чтения преимущественно упоминаются детские книги, ставшие литературной классикой, и произведения школьной программы.

Чаще всего на вопрос о том, какие книги произвели на них сильное впечатление, несовершеннолетние россияне говорили о "Гарри Поттере" Джоан Роулинг, "Приключениях Тома Сойера" Марка Твена, "Маленьком принце" Антуане де Сент-Экзюпери, "Муму" Ивана Тургенева, "Робинзоне Крузо" Даниэля Дефо, "Дубровском" Александра Пушкина, "Волшебнике Изумрудного города" Александра Волкова, "Тарасе Бульбе" Николая Гоголя и "451 градус по Фаренгейту" Рэя Брэдбери, сообщают "Ведомости".

Теги: подростки, россияне, книги, чтение



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