Госдума: отток капитала из РФ за первое полугодие составил $138 млрд

В Госдуме заявили об оттоке капиталов из России.

Депутат от КПРФ Николай Коломейцев заявил, только за первое полугодие 2022 года из страны вывезли $138 млрд. Согласно прогнозу, эта сумма может вырасти до $243 млрд. Всё это происходит в условиях острой необходимости притока инвестиций в российскую экономику.

Как сообщила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая, сейчас можно говорить лишь об оценках оттока капитала, поскольку ЦБ теперь не публикует соответствующую статистику.

Снизить отток капиталов из России можно единственным способом — сделать оставление более выгодным, считает управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult Екатерина Косарева.

"Для этого действуют программы поддержки малого бизнеса, в частности отрасли по переработке отходов, мусорной промышленности и др. Так, созданы все условия для IT-компаний: применены серьезные налоговые льготы, отрасль освобождена от проверок, сотрудники компаний имеют преференции (доступная ипотека, отсрочка от армии)", — отметила она.

Как считает эксперт, реальные шаги для оставления капиталов в России — не ужесточение валютного контроля на границе, а расширение налоговых льгот для бизнеса.

Ведущий эксперт Института "Центр развития" НИУ ВШЭ Сергей Пухов заявил, Ценетробанк России прогнозирует чистый отток капитала в текущем году на уровне $250 млрд, но в последующие годы, по мере сокращения экспорта и роста импорта, отток будет резко снижаться, сообщают "Известия".