СМИ: H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию

Компания H&M, которая заявила об уходе из России после распродажи товара, начала поставлять в свои торговые точки в стране новую коллекцию.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собеседника, близкого к руководству ритейлера. Информацию подтвердили в Российском совете торговых центров. Там отметили, что в магазины бренда приходят свежие вещи.

Как говорят в самой компании, идет реализация оставшейся продукции. По словам участников рынка, H&M рассчитывает максимально долго проработать в России. Эксперты отмечают, что цены на одежду из новой коллекции, ввезенную через третьи страны, могут подорожать как минимум на 30% от прежнего уровня.

Ранее сообщалось, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября.