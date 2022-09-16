16 Сентября 2022
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Экономика В России
Китайцы начали обходить магазины H&M стороной (2021) | Фото: cj.sina.com.cn

СМИ: H&M стал ввозить в Россию новую коллекцию

Компания H&M, которая заявила об уходе из России после распродажи товара, начала поставлять в свои торговые точки в стране новую коллекцию.

Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на собеседника, близкого к руководству ритейлера. Информацию подтвердили в Российском совете торговых центров. Там отметили, что в магазины бренда приходят свежие вещи.

Как говорят в самой компании, идет реализация оставшейся продукции. По словам участников рынка, H&M рассчитывает максимально долго проработать в России. Эксперты отмечают, что цены на одежду из новой коллекции, ввезенную через третьи страны, могут подорожать как минимум на 30% от прежнего уровня.

Ранее сообщалось, что магазины шведского бренда одежды, обуви и аксессуаров окончательно закроются для российских покупателей 30 ноября.

Теги: H&M, вещи



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Ранее 06.09.2022 11:42 Мск Магазины H&M окончательно закроются в России 30 ноября, - Mash


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