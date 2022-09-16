16 Сентября 2022
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Экономика В России
Герман Греф на ПМЭФ (2022) | Фото: forumspb.com

Греф предложил правительству запустить новый механизм поддержки крупных инвестиций в сфере импортозамещения и инфраструктуры

Глава Сбербанка Герман Греф предложил запустить новую схему стимулирования капиталовложений.

Инициатива прозвучала в докладе банкира на стратегической сессии под председательством премьера России Михаила Мишустина 30 августа. Предложенный механизм предусматривает приоритизацию проектов по уровню важности, которая, в свою очередь, должна определять уровень субсидирования процентной ставки по инвестиционному кредиту и размер банковских гарантий со стороны госкорпорации "ВЭБ.РФ". Речь идет о разделении проектов как минимум на три категории.

Инвестиции первой категории должны получать гарантию или капитальный грант в размере от 70% от суммы займа, а процентную ставку по кредиту — не выше 1%. Для второго уровня, согласно инициативе Грефа, необходимо предусмотреть гарантию в размере 50% и ставку на уровне 3%. А для менее приоритетных проектов, которые попадут в третий уровень  — 5-процентную ставку и 30-процентную гарантию.

Глава Сбербанка отметил, что модель будет, прежде всего ориентирована на высокотехнологичные проекты в сфере импортозамещения. Также льгота будет актуальной и для инфраструктурных строек, которые имеют как никогда высокий приоритет в связи с "разворотом на Восток", сообщают "Ведомости".

Теги: Греф, инвестиции, импортозамещение



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