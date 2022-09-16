ЦБ РФ хочет увеличить число принимающих карты "Мир" стран до 35 к 2030 году

Центробанк России намерен расширить географию использования карт российской платежной системы "Мир" до 20 стран к 2025 году и до 35 к 2030 году.

Об этом говорится в совместной презентации регулятора и Министерства финансов, которая была представлена на стратегической сессии по развитию финансового рынка в кабмине.

Как считают эксперты, расширение сети приема – логичный с финансовой точки зрения ход для стран, в которых бывает много туристов из России.

В настоящее время "Мир" принимаются в Турции, Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Киргизии, Таджикистане, Казахстане, Южной Осетии и Абхазии, сообщают "Ведомости".

Напомним, карты российской платежной системы "Мир" могут заработать в Таиланде минимум через два-три месяца.