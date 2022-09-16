США: МОК обсуждает допуск россиян до соревнований

Международный олимпийский комитет (МОК) приступил к рассмотрению возможности снятия ограничений в отношении спортсменов из России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Олимпийского и Паралимпийского комитета США Сюзанна Лайонс. По ее словам, отдельные спортсмены "не должны быть жертвами какой бы то ни было государственной политики или другой напряженности, которая существует в мире". "Я думаю, неизбежно возникнет желание, чтобы спортсмены, проживающие в России, вернулись и приняли участие в соревнованиях, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить", — сказала она.

Напомним, 14 сентября состоялось онлайн-заседание МОК, на котором обсуждался вопрос отстранения спортсменов из России от международных соревнований.

До этого вице-премьер Дмитрий Чернышенко в кулуарах Восточного экономического форума заявил, что Россия готовится к участию спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже.