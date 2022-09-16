Песков прокомментировал информацию о покушении на Путина

Информация о покушении на российского лидера Владимира Путина, которую опубликовало издание The Sun, не соответствует действительности.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. У него спросили, имеет ли публикация под собой какие-либо основания. "Нет, не имеет", — заявил пресс-секретарь президента РФ.

Ранее в одном из Telegram-каналов говорилось о "покушении" на главу государства. Позже The Sun написало, на президентский кортеж якобы была совершена атака. Это произошло во время движения в сторону резиденции президента.