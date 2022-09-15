"Уже выставили 1200 добровольцев". Глава Крыма поддержал призыв Кадырова к "самомобилизации"

Призыв главы Чечни Рамзана Кадырова к "самомобилизации", направленный в адрес российских губернаторов, поддержал глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, страна должна приложить все силы для восстановления мира.

"Полностью поддерживаю инициативу Главы Чеченской Республики, моего друга и брата Рамзана Ахматовича Кадырова по подготовке добровольцев в регионах. Мы обязаны приложить все усилия, чтобы как можно быстрее разгромить нацистов и восстановить мир. Все регионы работают в этом направлении. Крым уже выставил более 1,2тыс. добровольцев и формирует еще два батальона. Мы полностью обеспечиваем их экипировкой, средствами защиты, связи и разведки. Процесс идет, стараемся, чтобы все уходили полностью экипированные", -заявил Аксенов в своем telegram-канале.

Напомним, что глава Чечни предложил губернаторам "не дожидаясь объявления военного положения" и подготовить по тысяче добровольцев. По его мнению, регионы могут быть инициаторами любых начинаний, одним из которых, как считает Кадыров, должна стать "самомобилизация". При этом экс-депутат заксобрания Александр Григоренко, участвовавший в спецоперации на Украине с апреля по август, назвал идею Кадыров "утопией".