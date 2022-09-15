На Украине зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Сегодня на Украине был зафиксирован первый случай заболевания оспой обезьян. Об этом у себя в Telegram-канале сообщает Украинское министерство охраны здоровья.

"15 сентября в Украине лабораторно подтвердили первый случай оспы обезьян. Сейчас пациент госпитализирован в медицинское учреждение для стационарного лечения, он имеет легкое течение болезни", - говорится в сообщении.

По словам пациента, он не выезжал за границу и не контактировал с зараженными. При этом в министерстве подчеркнули, что заболевший был инфицирован в одном из крупных городов страны. На это указывают симптомы и предварительные результаты сбора эпидемиологического анамнеза.

Напомним, что 8 сентября в России был зарегистрирован уже второй случай заболевания оспой обезьян. О первом подтвержденном случае в РФ стало известно 12 июля.